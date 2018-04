Venezia, la gioia di Stulac: "Gara incredibile contro squadra fortissima"

© foto di Federico Gaetano

Leo Stulac, centrocampista del Venezia a segno ieri contro il Palermo, ha parlato nel post-gara. "Abbiamo sfidato contro una squadra fortissima e abbiamo fatto una partita incredibile. Siamo tutti felici e contenti per questa splendida vittoria, sono felice anche per Suciu che ha segnato, se lo meritava. Si merita anche Andelkovic di aver segnato, non so nemmeno quando avesse segnato l’ultima volta. È stata una serata memorabile, ma adesso cerchiamo di stare calmi. La Serie A? Pensiamo a partita dopo partita”, le parole del calciatore riportate da Trivenetogoal.it.