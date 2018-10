Venezia, la municipalità di Favaro Veneto dà il via libera al nuovo stadio

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Consiglio comunale di Favaro Veneto ha dato il proprio via libera al progetto del nuovo stadio che sorgerà, nelle idee di Joe Tacopina e dei suoi investitori, nell’area adiacente all’Aeroporto di Tessera. La maggioranza, secondo quanto riportato da TrivenetoGoal, ha alzato oggi la paletta verde, reputando positivamente che un impianto così importante possa essere ospitato nel territorio, creando un indotto economico significativo per tutto il territorio. Adesso si passa all’esame della proposta di deliberazione e dello studio di fattibilità messo all’ordine del giorno per la IX Commissione che si è riunita in mattinata a Ca’ Farsetti. Soltanto il M5S ha votato contro l’opera, nonostante le rassicurazioni arrivate anche in merito alla viabilità e all’impatto ambientale che il nuovo stadio avrà nella zona del quadrante di Tessera e nei suoi immediati dintorni