Venezia, la scelta di Domizzi. Saltare una gara per esserci alla fine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore Maurizio Domizi freme per tornare in campo, ma non vuole rischiare di chiudere anzitempo la stagione lasciando soli i suoi compagni nel rush finale per la salvezza. Per questo l’esperto centrale ha deciso di saltare la sfida contro la Salernitana per recuperare al meglio ed esserci nelle ultime gare della stagione. “Sabato sarei proprio al limite, in questo momento del campionato non si possono fare azzardi e vale per tutti gli infortunati. - ha spiegato Domizzi a La Nuova Venezia - Meglio saltare una partita in più, ma quando rientri, lo fai fino all’ultima giornata. E oltre, se dovesse essere necessario”.