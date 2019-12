Venezia, Lakicevic: "Contro lo Spezia ci è mancato solo il gol"

Esordio in Serie B per il difensore del Venezia Ivan Lakicevic, che ai canali ufficiali del club lagunare parla dell'emozione dell'aver giocato il match contro lo Spezia: "Sono molto felice e soddisfatto di aver giocato la mia prima partita ufficiale in Serie B. Mi dispiace per l’infortunio di Fiordaliso, spero possa recuperare in fretta per tornare al più presto in campo perché è davvero un ottimo giocatore. Personalmente, mi sono sempre allenato con grande voglia ed impegno, dando il 100% ogni giorno e sabato ho dato il massimo per ben figurare e aiutare i miei compagni di squadra. Con lo Spezia abbiamo fatto una buona partita, ci è mancato solo il gol; ci alleniamo sempre con grande intensità, mi piace molto il lavoro che ci propone il mister e ci tengo a ringraziarlo per l’opportunità che mi ha dato di giocare, la nostra è una squadra di qualità e sono orgoglioso di farne parte. Mi trovo molto bene a Venezia, con la società e con i compagni ho un ottimo rapporto e voglio continuare così. Ho un carattere forte, credo che nel calcio l’aspetto mentale sia fondamentale e io voglio lavorare sempre al massimo per migliorarmi ogni giorno. Voglio dedicare il mio esordio in campionato alla mia famiglia, che mi ha sempre supportato nel corso della mia carriera".