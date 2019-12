Potrebbe chiudersi a gennaio l'avventura di Ivan Lakicevic al Venezia. Stando a quanto riportato da TrivenetoGoal.it, infatti il laterale serbo in virtù del mancato utilizzo per tutta la prima parte di stagione da parte del tecnico dei lagunari Alessio Dionisi avrebbe chiesto alla dirigenza di poter rientrare al Genoa (società titolare del cartellino) per cercarsi una nuova opportunità professionale altrove.