© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Notizie contrastanti dall’infermeria per Walter Zenga. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal.it Schiavone e Rossi sono tornati oggi ad allenarsi in gruppo, Citro dovrebbe riaggregarsi domani. Domizzi ha fatto esami strumentali questo pomeriggio che hanno evidenziato una lesione al polpaccio sinistro. I tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni, ma non saranno inferiori alle tre settimane. Garofalo continua a lavorare a parte.