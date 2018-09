Venezia, Lezzerini: "Contro il Lecce non meritavamo di perdere"

Ospite delle pagine di TrivenetoGoal.it Luca Lezzerini, portiere del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento difficile della formazione lagunare in questo avvio di Serie B: “Sappiamo che il momento è delicato – ammette il portiere arancioneroverde – e sappiamo anche che a Lecce abbiamo perso una partita che non dovevamo perdere. Anche perché non lo meritavamo. Purtroppo in Serie B le disattenzioni si pagano a carissimo prezzo. Ho preso cinque gol in due partite e il dispiacere è che potevo farci gran poco su tutti e cinque. Dobbiamo lavorare per riprenderci subito a partire dalla partita contro il Livorno di sabato. Forse sarebbe stato meglio ritrovare subito il campo, ma c’è questo turno di riposo e dobbiamo prenderne atto. Tacopina? Il presidente ci è stato vicino tutta la trasferta, ci ha rincuorato e ci ha invitati a non mollare. Non possiamo deluderlo e la sua presenza ci ha fatto veramente piacere”