Venezia, Lezzerini e il compleanno: "Avrò tempo per festeggiare quando tutto sarà finito"

Dalle colonne de La Nuova Venezia arrivano alcune brevi dichiarazioni di Luca Lezzerini, estremo difensore della formazione di Alessio Dionisi, che torna a parlare dal suo isolamento con il suo compleanno in arrivo domani: “Sarà un compleanno particolare, senza vedere gli affetti più cari, non sarà un’atmosfera da ricordare, però è nulla in confronto a quanto sta avvenendo in Italia, in Europa, nel mondo. Avrò tempo per festeggiare altri compleanni in compagnia quando sarà passata questa emergenza. Quando sei giovane, ti aspetti sempre di più, vivi il presente con maggior apprensione. Ora sono tranquillo, il Venezia mi sta permettendo di esprimermi con continuità, vivo intensamente il presente con un un occhio rivolto al futuro”