Venezia, Lezzerini: "Felice di aver mantenuto la porta inviolata"

© foto di Federico De Luca

Buona la prima per il Venezia. Al 'Penzo' gli arancioneroverdi superano di misura lo Spezia e conquistano i primi 3 punti stagionali. Così il portiere lagunare Luca Lezzerini in mixed zone: “Sono molto felice di aver chiuso la giornata senza subire gol e soprattutto di aver vinto la partita. Non ho dovuto fare molte parate, però penso di essermela cavata bene nelle uscite in un paio di situazioni non semplici. Nel finale ho tremato, la palla non sarebbe entrata, ma Coppolaro ha fatto un grande intervento ed è riuscito a salvare il risultato”, riporta Trivenetogoal.it.