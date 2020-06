Venezia, Lezzerini: "I campionati cambiano in 2 gare: le prossime sono importanti"

"E’ stata senza dubbio una settimana particolare, sicuramente diversa da tutte le altre. Noi avevamo il compito di prepararci al massimo per giocare la partita, ma lo abbiamo dovuto fare in mezzo a tante incognite, durate fino a poche ore dal fischio d’inizio. E’ da un mese che ci alleniamo duramente e tutti avevamo la voglia e la volontà di tornare in campo e metterci alla prova per capire a che livello siamo":

Attraverso i canali ufficiali del club, esordisce così il portiere del Venezia Luca Lezzerini, tornato in campo proprio sabato dopo quattro mesi dall'infortunio patito contro l'Entella: “Non scendevo in campo dallo stiramento capitatomi contro l’Entella. Avevo un pò di timore per ritrovare le misure, però mi sono trovato bene anche perché tra compagni ci conosciamo molto bene e sappiamo come gestire determinate situazioni. Tutta la linea difensiva, ma in generale tutta la squadra ha fatto un lavoro egregio, chiudendo tutte le traiettorie ai giocatori del Pordenone. Peccato non essere riusciti a sfruttare la superiorità numerica, al rientro in spogliatoio eravamo molto arrabbiati per non essere riusciti a portare a casa l’intero bottino".

L'estremo difensore analizza poi la risposta sul campo della squadra: "Abbiamo disputato una grande gara, sia sotto il profilo della tenuta atletica che dal punto di vista tecnico. Abbiamo riapprocciato il campionato in modo ottimale, ora mancano 9 partite e dobbiamo continuare su questa strada, perché credo che alla fine le prestazioni portino punti. Dobbiamo continuare a lavorare sotto il profilo tecnico e correre più degli altri".

Sulle prossime gare, contro Ascoli e Livorno: "Le prossime due partite saranno di grande importanza, ma non dimentichiamo che dopo di queste ce ne saranno altre 7. Non dimentico per esempio quello che è accaduto l’anno scorso alla Salernitana. I campionati si sa, possono cambiare in 2 partite e questi 2 match che ci apprestiamo a giocare possono essere importanti per noi".