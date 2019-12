Venezia, Lezzerini: "Inutile guardare la classifica, finiamo prima l'andata"

© foto di Federico Gaetano

Con Modolo, il portiere Luca Lezzerini è l’unico giocatore del Venezia ad aver giocato per intero tutte le 14 partite disputate in questa prima parte di campionato, e proprio lui, ai canali ufficiali del club, analizza il momento della squadra: “Con il Benevento avevamo approcciato molto bene la gara, mettendo in campo i nostri principi di gioco, giocando come abbiamo fatto a Empoli, poi abbiamo subito gol e non siamo riusciti a proseguire il match così come lo avevamo iniziato. Questa partita ci servirà da insegnamento per la nostra crescita come squadra. Sapevamo che il Benevento è un team sornione, che sa approfittare della prima palla che gli concedi e così è accaduto. La classifica ora è molto corta e in poche partite può cambiare tutto quindi credo che non sia il momento di guardarla, perché mancano ancora diverse partite alla fine del girone di andata. Fino a questo momento abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque, sabato è stata forse la prima volta dove siamo andati davvero in difficoltà e anche a Pescara andremo per fare la nostra gara. Il nostro morale è buono, abbiamo la cultura del lavoro e siamo convinti che attraverso l’impegno quotidiano arriveranno i risultati.”