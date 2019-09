Venezia, Lezzerini: "Le prestazioni ci sono, arriveranno anche i punti"

© foto di Federico Gaetano

Alla ripresa della preparazione, a commentare del momento del Venezia, proprio tra i lagunari, è il portiere Luca Lezzerini, che ha affidato ai canali ufficiali del club il suo pensiero dopo il ko contro il Chievo Verona: “Sappiamo di aver commesso degli errori con i gialloblu altrimenti probabilmente avremmo portato a casa dei punti. Abbiamo però concesso poche palle gol nonostante giocassimo contro una squadra come il Chievo, per di più in inferiorità numerica per quasi tutta la partita. Siamo stati attenti, concentrati, abbiamo probabilmente corso il doppio di loro. Dopo la partita eravamo rammaricati perché abbiamo avuto la sensazione di poter portare a casa punti nonostante l’uomo in meno, siamo stati in gara fino al loro raddoppio, e comunque non abbiamo mai mollato. Nella difficoltà si è visto il gruppo, la nostra voglia di lottare, di correre uno per l’altro mettendo tutto quello che avevamo in campo. Continuando con questo tipo di prestazioni, sono convinto che i punti arriveranno".

E sulle prossime gare: "Ora ci aspettano due partite impegnative contro Frosinone ed Entella, nelle quali cercheremo di dare il nostro meglio per portare a casa punti. Sento molto entusiasmo, sia da parte nostra che da parte dei tifosi, si percepisce nell’aria, anche sabato la curva al temine della partita ci ha applaudito perché ci ha riconosciuto l’impegno e non sono cose scontate nel calcio".