Venezia, Lezzerini: "Nel complesso è stata una buona partita"

© foto di Federico Gaetano

Il portiere del Venezia Luca Lezzerini si è pronunciato ai taccuini della stampa dopo la sconfitta nel derby contro il Padova: "Abbiamo sofferto un po’ le palle inattive, c’era un giocatore, come ha detto Domizzi (Clemenza, ndr), che calciava molto bene, quindi era molto difficile andarlo a contrastare - evidenzia Trivenetogoal.it -. Però, nel complesso, penso che sia stata una buona partita da parte nostra. Loro si sono difesi bene, hanno trovato il vantaggio su una palla inattiva, quindi, dopo, non è stato facile cercare di riprendere il risultato. Va detto che, comunque, noi abbiamo messo tutto in campo. L’impegno e la voglia ci sono state, quindi può capitare. Il gol del Padova? C’era stato un chiarissimo fallo di mano da parte dell’avversario, il quale si è proprio lanciato perché, altrimenti, non ci sarebbe mai arrivato, ed il direttore di gara, per fortuna, se ne è accorto. Ci sono state delle situazioni complicate, come in tutte le partite, però non voglio sottolineare la parata, perché penso che anche il lavoro sporco, le palle facili, per noi portieri siano sempre difficili. Gol evitabile? Penso che adesso non sia il momento per valutare la cosa. In settimana riguarderemo il video, capiremo dove sono stati fatti degli errori, e cercheremo comunque nelle prossime partite, nell’arco di tutto il campionato, di migliorare e cercare di evitare questi goal. Tutte le settimane noi cerchiamo di studiare gli errori, per cercare di non ripeterli".