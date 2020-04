Venezia, Lezzerini: "Questa sosta è più lunga di quella estiva. Tante incognite sulla ripartenza"

Il portiere del Venezia Luca Lezzerini ha parlato ai microfoni di Pianetaserieb.it del momento di stop dovuto al Coronavirus, della positività del compagno Vacca e della possibile ripartenza: “La società ci ha chiesto di restare a Venezia e così io e i miei compagni l'abbiamo fatto. Passo le mie giornate fra allenamenti in casa, serie tv e cucinando, un po' come tutti gli italiani costretti a non uscire in questo periodo. Vacca? Prima di fare il tampone c'erano dei sintomi, mi è dispiaciuto non poter star vicino ad Antonio, ma dovevamo rispettare le regole. Ci siamo sentiti spesso, all'inizio era preoccupato, ma poi si è tranquillizzato e anche noi l'abbiamo fatto di conseguenza. - continua il portiere – Questa sosta è durata più di quella estiva e sappiamo che ci saranno tante incognite, ma noi continuiamo ad allenarci in attesa di sapere se ripartiremo. Quando ci saranno le condizioni, e se ci saranno le condizioni per ripartire, vedremo cosa succederà".