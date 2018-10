Venezia, Litteri: "Col Palermo per me è un mezzo derby"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida contro il Palermo il centravanti del Venezia Gianluca Litteri ha parlato, da catanese, delle sensazioni che gli suscita la sfida coi rosanero: “Per me sarà un mezzo derby, sono di Catania e per me sarà una partita ancora più speciale. Per Di Mariano invece sarà un vero derby. Questa partita sarà ancora più imprevedibile, così come lo è questo campionato. Chi si aspettava il Pescara in testa alla classifica arrivati a questo punto? - continua Litteri come riporta Trivenetogoal.it - Zenga mi ha fatto un’ottima impressione, non l’avevo mai conosciuto, l’avevo visto in tv e mi aveva sempre colpito positivamente. Ho seguito tanto il suo Catania e mi piaceva davvero molto”.