Venezia, Litteri: "Se arriviamo quarti ci sarà da divertirsi"

© foto di Federico Gaetano

Il centravanti del Venezia Gianluca Litteri ha parlato al Corriere del Veneto dei suoi primi mesi con la maglia arancioneroverde e della corsa ai play off: “A gennaio ho scelto bene, sono arrivato in una società ambiziosa e credo che i risultati parlino da soli. Ricordo la prima partita di Salerno, la guardai dopo aver firmato in sede, Era un momentaccio, penso fossero otto partite senza un successo. L’anno scorso andai vicino alla promozione a Cittadella, quest’anno secondo me abbiamo qualche carta in più. Se arriviamo quarti ci sarà da divertirsi, questo Venezia merita di tornare in Serie A. Fioretto se succede? Mi raso a zero, a parte gli scherzi non ho ancora deciso, sono scaramantico fino in fondo. - continua Litteri parlando di Inzaghi - Il mister è un martello, è maniacale, scrupoloso, ossessivo. Cerco sempre di abbinare al sacrificio qualche gol, sono un giocatore che si adatta e il mister mi ha chiesto determinate cose sin dall’inizio”.