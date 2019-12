© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Venezia Lorenzo Lollo ha parlato dopo la gara contro il Benevento delle difficoltà dei mediani di andare a segno: “Mancano i gol di noi centrocampisti, dobbiamo migliorarci visto che l’unico ad aver segnato è Zuculini in Coppa Italia. Ci manca il tiro da fuori. L’importante comunque è arrivare alla porta avversaria e creare occasioni, poi c’è da migliorare sotto tutti i punti di vista. - continua Lollo a Trivenetogoal.it - Col Benevento è stata una partita veramente difficile, se non la più difficile da quando è iniziato il campionato. Tutto sommato alla fine loro sono usciti fuori in modo prepotente e ci può stare perdere una partita con prima della classe.La classifica non la dobbiamo guardare, in pochi punti ci sono tante squadre, se sbagli due partite siamo in zona playout, se ne azzecchi due piombi in zona playoff”.