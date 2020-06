Venezia, Lollo: "Pensare ad una retrocessione con le prestazioni fatte sarebbe assurdo"

Ospite delle pagine di TrivenetoGoal.it Lorenzo Lollo, centrocampista del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla ripresa del campionato di Serie B fissata per le prossime settimane: “Retrocedere due volte di fila sarebbe una cosa non brutta, ma di più. Le motivazioni mie sono enormi, pensare di retrocedere con questa squadra e con le prestazioni che abbiamo fatto sarebbe assurdo. È una motivazione in più evitare la C sia per me, sia per Ceccaroni sia per Capello. Crediamo fortemente nella salvezza”.