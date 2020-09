Venezia, Lollo potrebbe scendere di categoria. È nel mirino del Palermo

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport il Palermo starebbe guardando in casa Venezia per rinforzare la linea mediana. L’obiettivo è Lorenzo Lollo, classe ‘92, che ha già giocato in Serie C con lo Spezia vincendo il campionato nel 2011-12. Gli altri nomi sul taccuino degli uomini mercato rosanero sono Fausto Rossi della Reggiana e Michele Castagnetti della Cremonese, ma i due club non avrebbero intenzione di cedere i propri registi.