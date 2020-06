Venezia, Longo: "Bello tornare a vivere le emozioni del campo. Meritavamo di più"

L’attaccante del Venezia Samuele Longo ha commentato così sui social lo 0-0 di ieri contro il Pordenone: “Bello tornare a vivere le emozioni che solo il calcio mi sa dare. Buona prestazione che meritava qualcosa in più... Ora al lavoro per preparare la prossima in casa, forza Venezia”.