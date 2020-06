Venezia, Longo: "Bravi a segnare subito e gestire la gara"

A Dazn, dopo la gara vinta contro il Livorno, parla l'attaccante del Venezia, Samuele Longo. Queste le sue parole: "Venire a Livorno non era facile, siamo stati bravi ad impostare la gara, abbiamo segnato subito ed è stato più semplice gestire il match. Tutto può cambiare in queste giornate, ci stiamo allenando bene e lo abbiamo fatto anche in questi giorni complicati. Il ritiro? Lo stare insieme non ci ha dato più forza, il gruppo era bello già da prima, non abbiamo bisogno di fare ritiri. Il gol è dedicato a mia sorella per l’anniversario di matrimonio di cui sono testimone”.