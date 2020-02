vedi letture

Venezia, Longo: "Felice del mio inizio e del momento positivo. Ora dobbiamo dare continuità"

L’impatto di Samuele Longo a Venezia è stato di quelli importanti con due gol, un assist e due rigori conquistati in quattro gare che sembrano avergli svoltato una carriera in cui non ha mantenuto le promesse di quando era un prospetto promettente nelle giovanili dell’Inter. L’attaccante classe ‘92 in un’intervista rilasciata al sito del club parla del suo momento, delle sue esperienze e del futuro: “Sono contento per come è iniziata questa esperienza e sono felice sopratutto per la squadra perché quando le cose vanno bene è più facile esprimersi su buoni livelli anche individualmente. Mi godo il momento e sto raccogliendo i frutti del lavoro fatto. Quando si è aperta la possibilità di venire a Venezia mi sono informato in maniera approfondita sulla squadra e ho visto che praticava un tipo di gioco che mi piace, la scelta è stata comunque facile. In carriera laddove ho avuto la possibilità di dimostrare le mie qualità con continuità ho sempre fatto bene, sono stato capocannoniere in Spagna per due volte in due squadre differenti, ho vinto un campionato e ciò mi riempie di orgoglio. - conclude Longo – Non penso al futuro, ma solo a una gara dopo l’altra per cercare di continuare in questo momento positivo e ottenere altri risultati positivi”.