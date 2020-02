Venezia, Longo: "Felice di esser tornato, stasera mi faccio coccolare"

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Chievo-Venezia, il centravanti lagunare Samuele Longo ha così commentato il successo dei suoi al Bentegodi: "Se sono felice di essere tornato? Sì, sono molto contento. Sono atterrato e ho fatto un allenamento da solo, non mi aspettavo neanche di essere convocato e invece ho esordito. Il mister mi ha detto di allungare la squadra. Gli automatismi non ce li ho ancora, devo allenarmi con la squadra e poi li avremo sicuramente. Fisicamente sto bene, sono contento, non ho giocato molto nell'ultimo mese al Deportivo ma sto bene. Se stasera vado a casa, tornato in Veneto? Sì sì, vado dalla mamma che era qui allo stadio. Stasera mi faccio coccolare un po' (ride, ndr). Il siparietto con Modolo sulla mia intervista a fine gara? Ha ragione, potevano far parlare qualcun altro (continua a ridere, ndr) però è toccato a me e va bene così".