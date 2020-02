vedi letture

Venezia, Longo può rimanere. Prima serve il rinnovo con l'Inter

Tre presenze e un gol: è questo il ruolino di marcia in questo primo spezzone di avventura al Venezia di Samuele Longo, attaccante di proprietà dell'Inter arrivato con la formula del prestito. Il club lagunare avrebbe già espresso l'intenzione di confermare il giocatore anche per la prossima stagione, ma prima secondo quanto riportato da FcInterNews.it, serve che l'attaccante rinnovi il suo contratto con i nerazzurri in scadenza nel giugno 2021. Possibile dunque un prolungamento di una ulteriore stagione per poi rinnovare il prestito in Laguna.