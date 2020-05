Venezia, Lupo boccia la Serie B a 40: "Ipotesi fantascientifica. Serve un altro tipo di riforma"

Il direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo boccia in maniera categoria l'ipotesi di una Serie B a 40 squadre: “Mi sembra un'ipotesi fantascientifica, in cui non c'è nulla di positivo, sarebbe un colpo alla qualità dei campionato. Chi ha ideato questa ipotesi non ha brillato per intelligenza in quel momento. - continua Lupo a ilovepalermocalcio.com - Certamente questa può essere l'occasione per una riforma che vada nella direzione sella sostenibilità, specialmente per quanto riguarda la Serie C. Ma secondo me servirebbe una rivisitazione della fiscalità e dell'aspetto amministrativo per la terza serie”.