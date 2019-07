Durante la conferenza stampa di presentazione di Alessio Dionisi quale tecnico del Venezia, ha preso la parola il ds del lagunari Fabio Lupo. Ecco quanto riportato da TrivenetoGoal.it: “Il profilo di Alessio Dionisi lo abbiamo valutato a lungo, poi è uno che fa promozioni a tempo di record. Lo scorso anno è arrivato in C, quest’anno appena arrivato siamo quasi tornato in Serie B. Dionisi riteniamo possa essere la persona giusta per fare un campionato all’altezza. Non dobbiamo avere fretta, cercherò di portare giocatori buoni e funzionali dal punto di vista. Dionisi avrà Paolo Cozzi come vice, preparatore atletico Fabio Spighi, collaboratore tecnico Massimiliano Singolo. L’obiettivo è quello di creare una mentalità vincente partita dopo partita”