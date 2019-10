© foto di Alessio Alaimo

Il direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo ha parlato a Il Gazzettino del ritorno alla vittoria fra le mura amiche e della crescita della squadra: “Aspettavamo la vittoria in casa, ma non avevo alcuna ansia perché finora ho visto un Venezia sempre in partita, anche nei momenti di difficoltà. Stiamo crescendo molto, in una Serie B come questa conta molto avere un’idea e un’identità al di là degli interpreti. - continua Lupo – Dopo un’iniziale sindrome da bellini, ma poco concreti, ora ci stiamo sporcando e facciamo punti nel modo giusto”.