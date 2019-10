© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Causa infortunio Gianfilippo Felicioli, la difesa del Venezia si è trovata rimaneggiata, valutando anche l'idea di andare sul mercato svincolati. Pensiero svanito nel giro di breve tempo, perché il club a optato per dare fiducia a Pietro Ceccaroni, arrivato in estate dallo Spezia.

Tanti i nomi emersi, ma alla fine, dalle colonne del Corriere del Veneto, è stato il Ds Fabio Lupo a fare il punto della situazione: "Abbiamo fatto alcune valutazioni e abbiamo deciso di proseguire con l’attuale rosa. Il rientro di Marino non è poi così lontano e lui nel ruolo di esterno sinistro aveva già ben figurato in passato. Oltretutto per rimettere in forma l’eventuale nuovo acquisto ci sarebbe voluto almeno un mese, per cui abbiamo pensato di rimanere così".