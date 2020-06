Venezia, Lupo: "Scadenze? Credo si andrà verso l'estensione degli accordi fino al 31 agosto"

Attraverso le colonne de La Nuova Venezia Fabio Lupo, ds del Venezia, ha fatto il punto sulla ripresa della stagione di Serie B: "Siamo soddisfatti di come ci stiamo avvicinando alla ripartenza. Sabato mattina, alla fine dell’allenamento, abbiamo fatto il punto con Dionisi. La squadra si è fatta trovare pronta, ha lavorato bene sia durante la fase del lockdown sia durante gli allenamenti individuali. Adesso, ritornati tutti insieme, abbiamo accelerato. Non possiamo avere la condizione generale di tre mesi e mezzo fa, ma questo varrà per tutte le squadre. Avere l’intera rosa a disposizione può rivelarsi un vantaggio in queste settimane di partite ravvicinate: l’organico è ampio con giocatori di qualità, e credo che questo sarà un punto a nostro favore"

Sul fronte dei contratti in scadenza, poi, spiega: "Credo che si andrà all’estensione degli accordi dal 30 giugno a 31 agosto, ma al momento esistono solo delle linee guida".