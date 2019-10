Venezia, Lupo su Braglia: "In pochi annusano le gare come lui"

© foto di Alessio Alaimo

Il direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo è ottimista dopo l’inizio della squadra lagunare che ha raccolto forse meno di quanto meritato sul campo e non lo nasconde in un’intervista rilasciata a Il Gazzettino: “Quello col Pisa è un punto di spessore, non un’occasione persa. Vedo tanti aspetti positivi sui quali non sedersi, una squadra in crescita per intesa e condizione. - continua poi Lupo parlando poi del Cosenza- Si tratta di una trasferta insidiosa sia per l’avversario sia per l’ambiente che troveremo. In più loro hanno un allenatore come Piero Braglia, con cui ho lavorato alla Juve Stabia, che ha grandi qualità di stratega. Pochi allenatori annusano le partite come lui”.