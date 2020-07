Venezia, Lupo sul Livorno: "Sta venendo meno ai principi di lealtà sportiva"

vedi letture

Il direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo intervistato dal Gazzettino ha parlato anche della situazione in casa Livorno dove molti giocatori si sono svincolati a fine giugno visto che i loro contratti non sono stati prorogati fino al nuovo termine della stagione: "Era una situazione da prevedere e regolamentare come invece non è stato fatto. Le norme prevedono l’obbligo di schierare sempre la miglior formazione possibile, per rispetto della lealtà sportiva e della competizione, ed è chiaro che il Livorno sta venendo meno a questi principi".