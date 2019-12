Venezia, Lupo: "Testa alta non abbiamo nulla da rimproverarci"

© foto di Alessio Alaimo

Il direttore sportivo del Venezia Fabio Lupo in vista della sfida contro la Juve Stabia, sua ex squadra, carica la squadra di Dionisi dalle colonne de Il Gazzettino: “Ai ragazzi l’ho detto subito dopo il nostro 0-0 al Penzo contro lo Spezia, non voglio per nessun motivo vederli a testa bassa. La classifica non la guardiamo e non dobbiamo farci condizionare, non c’è nulla da rimproverarsi e anzi dobbiamo essere orgogliosi di quanto di buono stiamo facendo. - continua Lupo - Ovvio, ci manca qualcosa, compreso un pizzico di fortuna visti i 9 pali colpiti in 16 giornate. Nessun alibi, sia chiaro, solo benzina in più per alimentare la nostra grande la voglia di rifarci con rabbia”.