© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrocampista Youssef Maleh ha parlato anche delle voci sugli interessamenti di club importanti emersi nel corso del mercato invernale: “È bello leggere che diverse squadre abbiano pensato a me, ma adesso penso soltanto al Venezia. - continua Maleh come riporta Trivenetogoal.it - Contro il Chievo era importante vincere, ci voleva riuscire a conquistare i tre punti, abbiamo allontanato un po’ quelle sotto. La continuità di risultati è importante, specialmente in casa, perché fuori abbiamo sempre aveuto un rendimento al di sopra delle attese. Ci saremmo aspettati di fare più punti in alcuni match, ma ora adesso ne abbiamo conquistati otto in quattro gare e ora la zona play off non è così lontana.Le prossime due in casa saranno molto importanti, quella col Frosinone sarà fondamentale”.