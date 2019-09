© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Debutto in serie B per Youssef Maleh, centrocampista del Venezia che sabato ha fatto il suo debutto in serie B sul campo del Trapani, con i lagunari che hanno trovato un successo importante: "La prima volta non si scorda mai. Felice per l’esordio in B ma ancora di più per la bella vittoria su un campo difficile! Forza Leoni", ha scritto l'italo-marocchino sul suo profilo Instagram.