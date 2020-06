Venezia, Maleh: "Invertire il ruolino di marcia casalingo per ottenere la salvezza"

Attraverso i canali ufficiali del club, il centrocampista del Venezia Youssef Maleh ha fatto il punto della situazione, partendo dal personale fino ad arrivare alla squadra: “Sin dall’inizio dell’anno mi sono messo a disposizione del mister, allenadomi sempre al massimo. Dionisi mi ha dato fiducia, concedendomi la possibilità di giocare diverse partite, a volte anche in un ruolo non mio e lo ringrazio per questo. Da parte mia ho sempre fatto il massimo sia in allenamento che in partita per ripagare la considerazione che ha nei miei confronti. Adesso ci siamo allenati per due mesi via Skype, poi siamo tornato al Taliercio per gli allenamenti individuali per iniziare poi da questo weekend gli allenamenti collettivi. Ci stiamo preparando bene, dobbiamo essere pronti a giocare nel prossimo weekend e quindi da questa settimana stiamo sostenendo anche delle doppie sedute. Prima del lockdown eravamo abituati a vederci tutti i giorni, ritrovarsi tutti al campo è stata una bella sensazione. Nel mini torneo che ci aspetta dovremo affrontare tante partite ravvicinate, però il mister ha a disposizione tanti giocatori bravi e di conseguenza avremo tutti la possibilità di dare il nostro contributo alla squadra per ottenere il nostro obiettivo".

Andando poi al campionato: "“Ora inizierà un nuovo campionato, dovremo sicuramente invertire il ruolino di marcia casalingo per ottenere la salvezza. Purtroppo giocheremo senza pubblico e questo aspetto comporterà, come già dimostrato dalla Bundesliga, un annullamento o quasi del fattore campo. In casa giocheremo quattro scontri diretti, però noi non pensiamo a questo. Dovremo pensare a una partita per volta, partendo dalla sfida in trasferta con il Pordenone, affrontando ogni match con la giusta mentalità e restando sempre sul pezzo. La classifica è corta, noi dovremo raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile quindi dovremo essere concentrati da subito".