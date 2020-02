Venezia, Maleh: "Ora è fondamentale dare continuità ai risultati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In occasione del match contro il Chievo Verona, in campo si è rivisto Youssef Maleh, perno del centrocampo del Venezia. Il giocatore ha parlato proprio ai microfoni ufficiali del club lagunare: “Sono stato fermo poco, credo di essere stato fortunato contro la Cremonese, perché dal campo pensavo si trattasse di un infortunio più grave. Ora sono a disposizione del mister, siamo pronti ad affrontare il Frosinone preparando al meglio la settimana. Col Chievo è stata una vittoria importante, ci voleva. Avevamo voglia di vincere e credo che domenica si sia visto ancor di più, poichè abbiamo creato tante occasioni e abbiamo giocato bene facendo quello che ci ha chiesto il mister. Abbiamo accorciato sulle altre squadre e abbiamo allontanato un po' le formazioni che ci seguono in classifica. Ora diventa fondamentale dare continuità di risultati, soprattutto in casa, dove dobbiamo cambiare marcia: non so per quale motivo finora non siamo riusciti ad avere un rendimento come quello in trasferta, però cercheremo sempre di proporre il nostro gioco per ottenere più risultati utili possibile".

Conclude con una nota al campionato: "Dopo un paio di partite negative dal punto di vista del risultato, ma non ci siamo abbattuti e abbiamo continuato a lavorare sodo; ora abbiamo fatto un filotto di partite utili consecutive e dobbiamo continuare così, perché la strada è quella giusta. Il campionato è ancora lungo e la classifica è molto corta, è importante non sedersi mai. Le prossime due partite saranno importanti e cercheremo di prepararle al meglio, facendo il salto di qualità tra le mura amiche".