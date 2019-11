Venezia, Maleh: "Settimane positive: ma ora conta battere l'Empoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del match di Empoli, il Venezia ritrova Youssef Maleh, che ha scontato la squalifica rimediata in occasione del confronto contro l'Ascoli. E proprio il centrocampista, parla ai microfoni ufficiali del club: "Ci siamo allenati bene durante questa pausa, siamo consapevoli che affronteremo una squadra, l’Empoli, costruita per il salto di categoria, però siamo pronti ad affrontare il match nel migliore dei modi. Aver vinto contro il Livorno ci ha dato la giusta dose di serenità per allenarci con lo spirito giusto. Fisicamente a livello personale mi sento bene, devo trovare più continuità perché sono stato squalificato già alcune volte e sto cercando di migliorare questo aspetto anche negli allenamenti, cercando di limitare la mia foga nei contrasti. So bene che migliorando nella continuità potrò dare maggior contributo alla squadra. Questa Serie B è un campionato equilibrato, con molte squadre in pochi punti, dove nel giro di poche partite puoi ritrovarti da un capo all’altro della classifica quindi in situazioni come questa è fondamentale la continuità di risultati. Ci aspettano 3 partite difficili, ma la nostra mentalità è quella di affrontare una gara per volta quindi la nostra testa ora è tutta rivolta a Empoli. Dobbiamo pensare a fare la nostra gara, a fare ciò che ci chiede il mister come abbiamo sempre fatto, crediamo molto nel lavoro che ci propone".