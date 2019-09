© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Nuova Venezia uno dei volti nuovi del Venezia di Dionisi, Youssef Maleh, ha parlato del suo esordio in Serie B e dei suoi sogni per il futuro: “Era dai tempi di Cesena che inseguivo l' esordio in Serie B. Contro la Cremonese ho ho sofferto tantissimo in tribuna (a causa di una squalifica rimediata l’anno scorso NdR), ma sapevo che non avrei potuto giocare la prima gara di campionato. - continua Maleh spiegando il proprio passato e guardando al futuro - I miei genitori e tutti i miei parenti sono del Marocco, io sono nato a Castel San Pietro e risiedo a Medicina dove ho iniziato a giocare a calcio a 6 anni. Sono italiano, nato in Italia, ma mi piacerebbe un giorno indossare la maglia del Marocco”.