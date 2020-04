Venezia, Marangon: "In Primavera tanti ragazzi del 2002 pronti per la prima squadra"

Dalle colonne del Corriere del Veneto - ed. Venezia, è intervenuto il tecnico della Primavera del Venezia Nicola Marangon: "Fortunatamente, essendo responsabile anche dell’Academy del Venezia, entro a contatto anche con i più piccoli e questo mi aiuta e mi stimola. Stiamo predisponendo una serie di incontri in videoconferenza che ci aiutano tanto. Credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro in questi anni e siamo diventati punti di riferimento importanti anche per le famiglie. Coi piccoli ci impegniamo tantissimo, abbiamo fatto fare esercitazioni, disegni e call di gruppo che hanno riscosso molto successo. In pochi in questo momento pensano ai disagi che bambini e ragazzi stanno vivendo".

Una nota, poi, alla formazione Primavera: "Nella Primavera di quest’anno abbiamo fatto una scelta precisa ossia quella di far giocare tanti 2002. Ce ne sono diversi che fra un anno e mezzo saranno pronti per la prima squadra, ma adesso non è il momento di esporli prematuramente. Stiamo lavorando molto bene e vedo ragazzi pronti a fare il passo come lo hanno fatto Zennaro, Pimenta, Simeoni e via discorrendo. Ci sono 100 metri fra il nostro spogliatoio e quello della prima squadra. È una distanza brevissima, ma può essere anche lunga. Dipende da loro e da come si applicheranno. Il grande calcio li aspetta".