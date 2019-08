Venezia, Marino: "Contro il Parma capiremo davvero a che punto siamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un brutto infortunio, che deve per forza andare alle spalle. Per Antonio Marino non è un periodo felicissimo, ma il difensore del Venezia sta continuando a seguire da vicino i suoi compagni:

“Mi sono subito reso conto di che genere di infortunio si trattasse, visto che ne avevo subito uno simile all’altro ginocchio circa tre anni fa. La fase post operatoria sta andando bene, a parte il fatto che per 30 giorni non potrò caricare sulla gamba destra. La gamba si sta sgonfiando e riesco a svolgere gli esercizi che mi sono stati assegnati. Certo avevo altre aspettative per il mio inizio di stagione, avevo voglia di fare un gran campionato con il Venezia, però guardando il bicchiere mezzo pieno, mi sono fatto male molto prima dell’inizio della stagione quindi magari avrò la possibilità di giocare il girone di ritorno. I compagni di squadra mi sono sempre stati vicini, così come mister Dionisi ed il DS Lupo e questo è un aspetto che mi ha fatto davvero molto piacere, non mi sono mai sentito solo. Contro il Catania i miei compagni hanno fatto una buona partita, così come contro l’Empoli in amichevole. Sabato ci aspetta il Parma, una sfida che ci farà capire a che punto siamo. Poi inizierà il campionato, e sarà tutta un’altra cosa. Il 22 agosto rientrerò a Mestre e continuerò in città la fisioterapia, così sarò vicino ai miei compagni".