Venezia, Marino: "Tornare in campo? Vediamo curva dei contagi fino al 28 maggio"

vedi letture

Ai microfoni di trivenetogoal.it, è intervenuto il difensore del Venezia Antonio Marino, che ha parlato del ritorno in campo e della situazione attuale della Serie B: “Il calcio è uno sport di contatto, in campo le cose non cambieranno. Fa uno strano effetto vedere in Germania che si marcano in area e poi non si abbracciano quando segnano un gol. Per il ritorno in campo sarà decisivo l’andamento della curva dei contagi da qui al 28 maggio. Al momento direi che le possibilità sono del 50%".