Venezia, Marino: "Vacca ci ha fatto preoccupare. Ripresa al 50%, dipende dai contagi"

Il difensore del Venezia Antonio Marino ha parlato al Corriere del Veneto del lungo stop del campionato e della positività del compagno di squadra Antonio Vacca, ora guarito, che ha fatto preoccupare tutto il gruppo lagunare: “Quando abbiamo saputo della positività di Vacca ci siamo preoccupati perché si pensava che noi professionisti non fossimo toccati da questo virus e invece abbiamo capito che non era così. - continua Marino parlando del ritorno in campo – Tornare ad allenarsi sul campo è stata una liberazione, mi era mancato il contatto con i compagni e lo staff durante gli allenamenti casalinghi. Il morale dopo due mesi e mezzo è buono anche se per ora dobbiamo andare avanti con gli allenamenti individuali. Germania? Le immagini che abbiamo visto fanno effetto. In area si marcano e dopo i gol non si abbracciano. Se dovrò fermare col fallo un attaccante mi sentirò libero di farlo. Secondo me le possibilità di riprendere la stagione sono del 50%, tutto dipenderà dalla curva dei contagi”.