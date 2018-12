Venezia, Marsura al 45': "Su Bentivoglio rigore netto"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Le parole di Davide Marsura, giocatore del Venezia, a DAZN al termine del primo tempo del match contro l'Ascoli terminato 0-0:

"Abbiamo cominciato bene, con il giusto atteggiamento e la giusta voglia. Siamo stati sfortunati, abbiamo creato 3 occasioni nitide da gol, poi loro sono venuti fuori col possesso palla. Se riusciremo a mantenere questo ritmo e quest'intensità avremo buone occasioni di vincere. Il contatto con Bentivoglio? Per me è rigore netto, ma non secondo l'arbitro. Dobbiamo comunque continuare per la nostra strada".