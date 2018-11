Venezia, Marsura: "Mi piace la libertà che Zenga lascia agli attaccanti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Davide Marsura, attaccante del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto: "La gara col Nova Gorica? Sono contento di avere segnato anche se in amichevole e sono anche contento di aver giocato 90 minuti, perché avevo bisogno di stare in campo e di mettere minuti sulle gambe. Il gol fa piacere, ma se devo essere sincero non ero tanto concentrato su questo, quanto piuttosto sul restare più possibile in campo. Il 4-3-3? E' l modulo con cui preferisco giocare — ammette — mi trovo molto bene. Disubbidire a Zenga? No di certo (il riferimento è a Maurizio Domizzi, che aveva scherzato quando, dopo il gol alla Salernitana, aveva ammesso di non aver seguito i dettami del tecnico, ndr ). A me piace che Zenga utilizzi diversi moduli e mi piace il fatto che davanti ci lasci molto liberi. Per un attaccante è un vantaggio".