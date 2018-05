Venezia, Marsura: "No allo United? Avevo 16 anni, l'Udinese era ok"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Davide Marsura, attaccante del Venezia, ha così parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei lagunari contro la Pro Vercelli: "Noi attaccanti segniamo poco ma ci sbattiamo tanto per la squadra e questo porta i frutti. Contribuire al lavoro difensivo e a stare compatti significa che va bene, se siamo in quella posizione di classifica. Sogno promozione? Vedendo la classifica ci possiamo sperare ma il grande obiettivo sono i playoff. Ci fosse la possibilità di salire farebbe piacere ma tutto ciò che arriverà in più rispetto alle attese lo prenderemo. Gara dopo gara prendiamo consapevolezza. Fisicamente e mentalmente stiamo bene: al di là dei risultati la forza di questo gruppo è il lavoro, anche di chi gioca meno, e la fame che ci trasmette il mister in allenamento. Andremo lontani su questa strada. No al Manchester United? Ero all'Udinese, avevo 16 anni e non me la sono sentita. Ero immaturo e stavo bene nella società friulana: ho preferito rimanere in Italia".