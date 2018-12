© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ha parlato così Marco Modolo, difensore del Venezia, ai microfoni di Dazn al termine del primo tempo della sfida dello Scida contro il Crotone. "E' un gol importante ma ancora non abbiamo fatto nulla, la classifica loro non rispecchia le qualità. Non dovremo chiuderci dietro ma provare a portarla a casa".