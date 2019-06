Venezia, Modolo al 45': "Dobbiamo usare la testa, rosso giusto a Minala"

Marco Modolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'intervallo della gara tra Venezia e Salernitana, che vede i lagunari in vantaggio per 1-0, è intervenuto ai microfoni di Dazn Marco Modolo, autore del gol: "Dobbiamo affrontare il secondo tempo con lo stesso piglio del primo. Siamo anche in superiorità numerica, quindi dobbiamo usare la testa fino alla fine. Il rosso a Minala? Mi ha tirato una gomitata alla bocca dello stomaco, giusto così".