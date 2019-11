Venezia, Modolo: "Col Benevento sarà la sfida più difficile del torneo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conferenza di metà settimana in casa Venezia, con capitan Marco Modolo che parla ai microfoni ufficiali del club. Partendo, prima di parlare del match contro il Benevento, del pari di Empoli: “Abbiamo fatto una buonissima prestazione, non era facile preparare la partita perché non sapevamo con che modulo avrebbero giocato o come avrebbero interpretato i vari aspetti del match. Poi abbiamo preso gol all’inizio ed diventato tutto più difficile. Siamo però stati bravi ad adattarci subito alla situazione, imponendo il nostro gioco per tutta la partita. Far punti a Empoli non è facile, però per come ci siamo espressi credo che il pareggio ci stia un pò stretto, fermo restando che è un buon punto ottenuto su un campo difficile. Ora ci aspetta il Benevento in quella che forse è la partita più difficile del campionato, non solo per la classifica ma anche per le individualità che hanno in rosa. Dovremo prestare molta attenzione a ogni dettaglio ma non partiamo di certo battuti, cercheremo di fare punti anche contro di loro".

Si parla poi del ritorno di mister Filippo Inzaghi al "Penzo", stavolta da avversario: "Ho un bel ricordo di Inzaghi, abbiamo fatto due stagioni bellissime sia da un punto di vista sportivo che personale, facendomi crescere molto. Sabato arriverà a Venezia da avversario e noi proveremo a fargli uno sgambetto, che sicuramente non andrà ad incidere sul loro campionato ma per noi si tratta di una partita importante, come tutte del resto. Quello che conta alla fine sono i punti in classifica e dovremo lottare in ogni match per portare gli episodi dalla nostra parte, per arrivare alla sosta natalizia con più margine possibile sulla zona playout".