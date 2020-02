vedi letture

Venezia, Modolo: "Contro il Pisa gara importante come tutte. Non sarà quella decisiva"

All'attivo 2160 minuti giocati, presenza fissa nel Venezia: questo è Marco Modolo, che a inizio settimana, come riferiscono i canali ufficiali del club, fa il punto della situazione.

“Con l’Entella poteva sicuramente finire diversamente. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare. Abbiamo peccato forse anche a livello di furbizia nei minuti finali, e dovevamo essere più bravi magari a leggere il fatto che Lezzerini dopo i due colpi subiti non stesse bene e faceva fatica a stare in piedi", le prime parole del capitano, che prosegue poi: "Siamo una squadra giovane, ci manca un po' di esperienza e ci può stare. Quello che è stato però non si può rimediare, l’unica cosa che possiamo fare è analizzare gli errori che abbiamo fatto, lavorare sodo in settimana e preparare nel miglior modo la sfida con il Pisa. Sarà una partita importante, come del resto lo saranno tutte le partite che ci aspettano da qui alla fine, ma non decisiva. La prepareremo cercando di arrivare il più pronti possibile per fare un grande risultato".

Anche per la classifica non è delle migliori: "I primi a non essere contenti della classifica siamo noi, però è anche vero che la graduatoria non è così drammatica. Mancano ancora 14 partite, il campionato è ancora lungo e la cosa che mi fa ben sperare è che siamo un gruppo unito ed affiatato, con valori umani e tecnici importanti e sono convinto che alla fine riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo".

Nota conclusiva sui nuovi innesti: "Sono ottimi giocatori ed ottimi ragazzi. Si sono integrati molto bene e si sono calati nella parte di una squadra che deve lottare per salvarsi, possono sicuramente darci una grande mano da qui alla fine".