Venezia, Modolo: "Devo sempre mostrare di meritare la fascia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso del Galà del Calcio Triveneto il difensore del Venezia Marco Modolo ha parlato del pareggio contro l’Ascoli nell’ultimo turno: “È stato un buon pareggio, perché venivamo da due brutte sconfitte. Abbiamo una squadra ricca di novità, ma non dimentichiamoci da dove veniamo, come dice il direttore Lupo si cresce anche passando per le brutte esperienze, non solo dalle vittorie, siamo partiti da un gruppo nuovo, l'inizio è positivo, continuiamo su questa strada. - continua Modolo come riporta Trivenetogoal.it - Capitano? Sicuramente la fascia è importante, dovrò dimostrare di meritare i gradi del capitano sia dentro che fuori lo spogliatoio, darò tutto per dimostrare di meritare questa fascia".